Кевин Ли обвинил UFC в неуважении из-за своего увольнения
Кевин Ли может подписать контракт с промоушеном Хабиба
Американский полусредневес заинтересовал экс-чемпиона UFC
16:31
Кевин Ли / Фото - fight.ruБывший чемпион UFC в легком дивизионе, а ныне президент промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов готов заключить соглашение с экс-бойцом UFC Кевином Ли (18-7), который накануне официально был объявлен свободным агентом. Об этом в Twitter сообщил генеральный директор компании Ризван Магомедов.
«Eagle FC готова дать Кевину Ли новый дом».
Напомним, что американский полусредневес выступал в UFC с 2014 года и за это время успел провести под эгидой данной организации 18 поединков, одержав 11 побед.
В своем крайнем поединке Кевин проиграл Дэниэлу Родригесу, а затем в октябре он провалил тест на амфетамин и был дисквалифицирован на полгода.
Комментарии 0