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Кевин Ли назвал имя величайшего бойца в истории полусреднего дивизиона UFC

Американец отставил в сторону Усмана
MMA
29 декабря 22:29
Кевин Ли назвал имя величайшего бойца в истории полусреднего дивизиона UFC
Кевин Ли / Фото - mmafighting
Новоиспеченный боец промоушена Eagle FC Кевин Ли (18-7) на подкасте The Schmozone Podcast с уверенностью заявил, что действующий чемпион UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман (20-1) не может считаться величайшим полусредневесом на фоне достижений легендарного канадца Жоржа Сен-Пьера.

«Честно, мне не нравятся люди, которые постоянно их сравнивают. Для меня величайшим является Джордж Сент-Пьер. Тут не может быть вообще никаких сомнений. И я не думаю, что у Усмана получится его обойти, если только он не поднимется в 205-фунтов [полутяжелый вес] и подерется с Джоном Джонсом. Если он побьет Джона Джонса, тогда я скажу окей...».


«Если Усман перейдет в 205-фунтов и подерется с Джоном Джонсом, Яном Блаховичем или Исраэлем Адесаньей, вот тогда мы можем поговорить. Но до той поры об этом не может быть и речи».


Отметим, что на данный момент Усман идет на серии из 15-ти побед в UFC.

Напомним, свой следующий поединок Ли проведет против легендарного Диего Санчеса.

Владимир Кириченко
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Жорж Сен-Пьер Кевин Ли Камару Усман

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