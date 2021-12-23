Кевин Ли – о подписании контракта с Eagle FC: «Собираюсь пролить кровь за Хабиба»
Кевин Ли назвал условие, при котором может вернуться в UFC
Американский средневес находится на контракте у промоушена Хабиба
14:55
Кевин Ли / Фото - mmajunkie.usatoday.comБывший полусредневес UFC Кевин Ли (18-7), который в настоящий момент является бойцом промоушена Хабиба Нурмагомедов (Eagle FC), назвал условие, при котором готов вернуться в сильнейшую ММА-лигу мира.
Цитирует Ли BJPenn.
«Единственная причина, по которой я бы вернулся, – это сразиться с Чарльзом Оливейрой, если у него еще будет титул, и они предложат мне прямой титульный бой».
Напомним, Ли был уволен из UFC из-за неудовлетворительных результатов – проиграл четыре из шести последних боев.
Представление Кевина состоялось перед турниром Eagle FC в Майами. Хабиб лично объявил о подписании и поприветствовал Кевина.
Ранее сообщалось, что Ли будет получать зарплату в биткоинах.
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