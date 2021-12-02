Кевин Ли обвинил UFC в неуважении из-за своего увольнения

Кевин Ли / Фото: MMA Junkie - USA Today

Полусредневес Кевин Ли (18-7) прокомментировал увольнение из UFC. Слова бойца приводит портал MiddleEasy.



Письмо прислала Трейси, которая рассылает письма о боях. Я не имел разговора с Шоном, Хантером или Дэйной. Если честно, больше всего меня бесит отсутствие уважения.

Я сперва был немного шокирован и не понимал, что происходит. Потом я пообщался со своим менеджером и понял, что это официально. Затем я поговорил еще со многими людьми, после чего я был злой, смущенный, но сейчас уже все в порядке».