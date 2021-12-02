Кевин Ли отстранен за употребление амфетамина
Кевин Ли обвинил UFC в неуважении из-за своего увольнения
Боец никак не мог поверить, что с ним разорвали договор
12:13
Кевин Ли / Фото: MMA Junkie - USA Today
Полусредневес Кевин Ли (18-7) прокомментировал увольнение из UFC. Слова бойца приводит портал MiddleEasy.
«Я получил сообщение об этом утром по электронной почте. Это худшее, что может быть. Не было ни надлежащего уведомления, ни телефонного звонка.
Письмо прислала Трейси, которая рассылает письма о боях. Я не имел разговора с Шоном, Хантером или Дэйной. Если честно, больше всего меня бесит отсутствие уважения.
Я сперва был немного шокирован и не понимал, что происходит. Потом я пообщался со своим менеджером и понял, что это официально. Затем я поговорил еще со многими людьми, после чего я был злой, смущенный, но сейчас уже все в порядке».
Напомним, ранее Ли проиграл четыре из шести своих последних боев.
Комментарии 0