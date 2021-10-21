Кевин Ли отстранен за употребление амфетамина

Фото: Instagram Кевина Ли

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легком весе Кевин Ли (18-7) отстранен от боев за употребление амфетамина. Об этом сам боец сообщил у себя в Instagram:

Я не подал заявление на разрешение терапевтического использования лекарства, за что искренне прошу прощения у UFC, комиссией, соперником и болельщиками.

Я никогда не пытался получить физическое преимущество перед соперником. Это была попытка преодолеть сильную тревогу, от которой я страдаю каждый день.

Сейчас я активно сотрудничаю с Атлетической комиссией, и рассчитываю прийти к соглашению по санкциям. Я использую время дисквалификации, чтобы вылечиться и стать сильнее. Прошу прощения за свой непрофессионализм, но я еще вернусь!»