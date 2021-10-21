Кевин Ли отстранен за употребление амфетамина
Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легком весе Кевин Ли (18-7) отстранен от боев за употребление амфетамина. Об этом сам боец сообщил у себя в Instagram:
«В 2018 году мне диагностировали синдром дефицита внимания, что всегда сказывалось на моем самочувствии. Я всерьез занялся лечением в 2020 году, после операции на колене. Стал принимать аддерол, который прописал мне доктор для улучшения психического здоровья.
Я не подал заявление на разрешение терапевтического использования лекарства, за что искренне прошу прощения у UFC, комиссией, соперником и болельщиками.
Я никогда не пытался получить физическое преимущество перед соперником. Это была попытка преодолеть сильную тревогу, от которой я страдаю каждый день.
Сейчас я активно сотрудничаю с Атлетической комиссией, и рассчитываю прийти к соглашению по санкциям. Я использую время дисквалификации, чтобы вылечиться и стать сильнее. Прошу прощения за свой непрофессионализм, но я еще вернусь!»
Пока нет каких-то конкретных деталей, касающихся длительности дисквалификации Ли.
Напомним, в последнем бою Ли проиграл Даниэлю Родригесу.
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