Кевин Ли в ближайшее время заключит контракт с промоушеном Хабиба
Кевин Ли подписал контракт с промоушеном Хабиба
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15 декабря 21:35
Кевин Ли
Разговорчивый экс-боец UFC Кевин Ли
(18-7) подписал контракт с промоушеном экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.
Представление Ли состоялось перед турниром Eagle FC в Майами. Хабиб лично объявил о подписании и поприветствовал Кевина.
Напомним, Ли был уволен из UFC из-за неудовлетворительных результатов – проиграл четыре из шести последних боев.
Ранее Ли заявлял, что хочет подписать контракт с организацией, где ему предложат самые достойные деньги.
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