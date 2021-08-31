Кевин Ли прояснил, собирается ли завершать карьеру

Американец уступил Родригесу в последнем бою

Кевин Ли / фото - UFC

В последнем поединке Кевин Ли (18-7) уступил Даниэлю Родригесу (16-2) единогласным решением судей в рамках UFC on ESPN 30. На данный момент у Кевина зафиксирована только одна победа в последних пяти поединках, что наводит Дану Уайта на мысли об увольнении американца.

Вчера Ли на свой странице в Instagram обращение к фанатам единоборств, где прокомментировал свое выступление и отрезал, что не собирается ставить на себе крест.

«Не получилось выступить так, как мне хотелось бы, но, честно говоря, после полутора лет без боев, нескольких операций, я горжусь тем, что мне удалось показать в октагоне. Я пытался покорить очень высокую вершину, но по пути оступился. Лучшие бои еще впереди, я в этом не сомневаюсь. Я готов хоть головой об стенку биться, чтобы попасть туда [на вершину], поэтому не успокоюсь, пока не добьюсь этого, черт подери. Я по-прежнему выхожу против лучших бойцов мира и не собираюсь опускать руки. Если хотите сказать мне что-то плохое, то, от чистого сердца, идите вы на фиг. Пусть горит в аду ваш хейт. А всем, кто поддержал меня, - спасибо. Это еще не конец. Далеко не конец».

Кевин Ли считает себя самым опасным соперником для Камару Усмана (19-1).