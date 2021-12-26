Кевин Ли следующий бой проведет с легендарным рубакой Санчесом

Бой пройдет в промоушене Хабиба Нурмагомедова





Кевин Ли против Диего Санчеса

Американский полусредневес Кевин Ли (18-7) проведет поединок с ветераном Диего Санчесом (30-13) на турнире промоушена Eagle FC, сообщает bjpenn.com.



Бой пройдет 11 марта в США.

29-летний Ли проиграл 4 из 6 последних боев, победив только Грегора Гиллеспи и Эдсона Барбозу. После поражения от Дэниэла Родригеса Ли провалил тест на наркотики и получил полугодовую дисквалификацию, которая закончится в марте.

39-летний Санчес последнии поединки проиграл, и выиграл у