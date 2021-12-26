Кевин Ли назвал условие, при котором может вернуться в UFC
Кевин Ли следующий бой проведет с легендарным рубакой Санчесом
Бой пройдет в промоушене Хабиба Нурмагомедова
12:46
Кевин Ли против Диего Санчеса
Американский полусредневес Кевин Ли
(18-7) проведет поединок с ветераном Диего Санчесом (30-13) на турнире промоушена Eagle FC, сообщает bjpenn.com.
Бой пройдет 11 марта в США.
29-летний Ли проиграл 4 из 6 последних боев, победив только Грегора Гиллеспи и Эдсона Барбозу. После поражения от Дэниэла Родригеса Ли провалил тест на наркотики и получил полугодовую дисквалификацию, которая закончится в марте.39-летний Санчес последнии поединки проиграл Джейку Мэттьюсу и Майклу Киесе, и выиграл у Мишеля Перейры.
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