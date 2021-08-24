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Кевин Ли: «У Хабиба в соперниках не было ни одного хорошего борца»

Американский полусредневес раскритиковал уровень оппозиции экс-чемпиона UFC
MMA
10:52
Кевин Ли: «У Хабиба в соперниках не было ни одного хорошего борца»
Кевин Ли / Фото - mmajunkie.usatoday.com
Топовый американский полусредневес UFC Кевин Ли (22-9) в интервью YouTube-каналу MMA Fighting on SBN высказал мнение о том, что бывший чемпион промоушена в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов за свою карьеру в ММА не встречался с сильными борцами.

«Он хороший чемпион. Но сейчас многие начинают понимать, что его оппозиция была не так уж и сильна. У него не было ни одного хорошего борца в соперниках. Поэтому я по-прежнему считаю, что мог бы побить его. Но у него умный менеджер, он здорово проложил ему путь».


Напомним, Ли вернется в октагон на турнире UFC on ESPN 30 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет Дэниэл Родригес (15-2).

Владимир Кириченко
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Кевин Ли Хабиб Нурмагомедов

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