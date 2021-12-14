Кевин Ли про – о контракте с промоушеном Хабиба: «Если деньги будут правильными, то мы поговорим»
Кевин Ли в ближайшее время заключит контракт с промоушеном Хабиба
Переговоры со звездным американцем близки к своему завершению
14 декабря 08:57
Кевин Ли / Фото - mmafighting.comЭкс-боец UFC, выступающий в полусреднем дивизионе, Кевин Ли (18-7) в ближайшее время может подписать соглашение с российской лигой Eagle Fighting Championship. Об этом сообщил президент промоушена, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
По словам легендарного бойца, стороны продолжают вести переговоры, и результат будет известен в ближайшие дни.
«Все возможно. Мы открыты для всего. Через два дня мы проведем еще одну пресс-конференцию, на которой будем готовы сообщить, что заключили контракт с Кевином Ли. Мы близки к завершению сделки, но пока нет ничего официального».
Напомним, что американский полусредневес выступал в UFC с 2014 года и за это время успел провести под эгидой данной организации 18 поединков, одержав 11 побед.
В своем крайнем поединке Кевин проиграл Дэниэлу Родригесу, а затем в октябре он провалил тест на амфетамин и был дисквалифицирован на полгода.
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