Еще ничего не добился, а уже требует? Брат Хабиба недоволен своим следующим соперником
Хабиб будет секундировать Рабаданова на турнире Bellator 269
Ивент состоится 23 октября в Москве
14:40
Хабиб Нурмагомедов / Фото - stoneforestЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Гаджи Рабаданова на турнире Bellator 269, который 23 октября состоится в Москве.
Напомним, Рабаданов встретится с Александром Белых.
В углу двоюродного брата Хабиба, Усмана Нурмагомедова, который также примет участие в соревнованиях, будут Шамиль Завуров и Хавьер Мендес. Усману будет противостоять Патрик Пиетила из Финляднии.
В главном бою ивента в октагон встретятся легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
Текстовую онлайн трансляцию главного поединка ивента смотрите на нашем сайте. Примерное начало – 22:00.
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