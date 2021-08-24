Роган: «Можно утверждать, что Хабиб – величайший боец в истории ММА»
Хабиб: «Ковингтон может кому-то нравиться или нет, но он очень жесткий»
Но Нурмагомедов верит в победу Камару Усмана
14:38
Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Ушатайка поделился мнением о предстоящем реванше между чемпионом полусреднего веса Камару Усманом
(19-1) и Колби Ковингтоном
(16-2).
«Это самый тяжелый бой, который сейчас может пройти в 77 кг у Камару Усмана. Мы неделю назад виделись с ним в Дубае, общались. Я ему об этом сказал, он сам прекрасно это осознает, пашет. Я думаю, что у него хорошие шансы на победу. После этого боя он еще улучшил ударную технику, всех вырубает, а Ковингтон может кому-то нравиться или нет, но он очень жесткий. Он умеет и будет драться.
Можно ли будет назвать Усмана величайшим полусредневесом, если он победит? Именно после этой победы тяжело будет. Еще чуть-чуть дальше пойдет, еще три защиты, и, думаю, можно будет».
Напомним, поединок Камару Усмана и Колби Ковингтона 6 ноября в Нью-Йорке возглавит турнир UFC 268.
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