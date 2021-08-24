Хабиб: «Ковингтон может кому-то нравиться или нет, но он очень жесткий»

Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Ушатайка поделился мнением о предстоящем реванше между чемпионом полусреднего веса Камару Усманом (19-1) и Колби Ковингтоном (16-2).



Можно ли будет назвать Усмана величайшим полусредневесом, если он победит? Именно после этой победы тяжело будет. Еще чуть-чуть дальше пойдет, еще три защиты, и, думаю, можно будет».