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Хабиб: «Ковингтон умеет драться, и сейчас он является самым трудным противником для Усмана»
Нурмагомедов считает, что Колби – заслуженно претендует на пояс
13:58
Хабиб Нурмагомедов / Фото: MMA Junkie - USA Today
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о реванше чемпиона полусреднего дивизиона Камару Усмана (19-1) против Колби Ковингтона (16-2). Слова бойца приводит страница WWL MMA в Instagram.
«К Колби можно относиться по разному. Вы можете его не любить, но он очень жесткий боец. Этот парень умеет драться, и сейчас он является самым трудным противником для Усмана в полусреднем весе».
Напомним, реванш Ковингтона и Усмана состоится 6 ноября на UFC 268 в Нью-Йорке.