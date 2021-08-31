Хабиб: «Ковингтон может кому-то нравиться или нет, но он очень жесткий»
Хабиб – Махачеву перед поединком с Дос Аньосом: «Просто делай»
Непобежденный россиянин поддержал своего товарища
14:38
Хабиб Нурмагомедов / Фото - UFCЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов в Instagram выразил поддержку Исламу Махачеву (19-1), который 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби проведет поединок с Рафаэлем Дос Аньосом (30-13).
«Просто делай».
Ранее Махачев заявил, что победа над опытным бразильцем станет плацдармом к бою за статус претендента на титул.
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