Хабиб: «Мне нравится система, которую Уайт создал в UFC. Если ты лучший, то дерешься с лучшими»

Хабиб Нурмагомедов и Дэйна Уайт / Фото: UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в эфире подкаста FULL SEND PODCAST высказался о президенте UFC Дэйне Уайте.



Посмотрите на бокс,где организация поединка двух хороших боксеров длится годами. Например, так было с поединком Пакьяо – Мейвезер. Они должны были подраться еще за 10 лет до их боя, но подрались только в 2015-м или 2016-м. Но тогда они уже не были на пике. Боксерское сообщество не способно устроить много подобных поединков.

Мне нравится система, которую Уайт создал в UFC. Если ты лучший, то дерешься с лучшими, и фанаты получат удовольствие».