Хабиб обменялся любезностями с Тайсоном Фьюри
Хабиб: «Мне нравится система, которую Уайт создал в UFC. Если ты лучший, то дерешься с лучшими»
Нурмагомедов отметил, что благодаря Уайту в UFC обошли бокс
03 февраля 22:10
Хабиб Нурмагомедов и Дэйна Уайт / Фото: UFC
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в эфире подкаста FULL SEND PODCAST высказался о президенте UFC Дэйне Уайте.
«У меня очень хорошие отношения с Дэйной. Понимаю, что некоторым людям из ММА он не нравится, но я его очень уважаю. Сколько боев он устроил за последние 20-25 лет? Как много отличных боев он подарил фанатам со всего мира?
Посмотрите на бокс,где организация поединка двух хороших боксеров длится годами. Например, так было с поединком Пакьяо – Мейвезер. Они должны были подраться еще за 10 лет до их боя, но подрались только в 2015-м или 2016-м. Но тогда они уже не были на пике. Боксерское сообщество не способно устроить много подобных поединков.
Мне нравится система, которую Уайт создал в UFC. Если ты лучший, то дерешься с лучшими, и фанаты получат удовольствие».
Напомним, ранее Хабиб также назвал бой Мейвезера и Макгрегора подставным.
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