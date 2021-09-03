Хабиб назвал ключ к победе над Макгрегором
Хабиб: «Могу купить себе дом в Калифорнии или Дубае, но я живу в Дагестане»
Легендарный боец ММА – о своей родине
3 сентября 14:21
Хабиб Нурмагомедов / Фото - mmajunkie.usatoday.comЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен жить за пределами территории России.
«Я могу купить себе дом в Калифорнии и жить там. Или возьмем всеми хваленый Дубай – могу и там жить. Но я живу в Дагестане, потому что родился там, потому что все мои родственники там, я очень люблю этот край. Где бы ни был, я всегда ищу свободную минуту, чтобы слетать в Дагестан. Этот край очень богат всеми ресурсами: локациями, людьми, землей, солнечными днями для сельского хозяйства, есть море, горы, лес. Я не знаю, знаете ли вы, но почти вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане. У нас одна из самых больших ГЭС».
Напомним, Нурмагомедов рассказал, за счет чего ему удалось победить экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-6).
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