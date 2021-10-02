Хабиб: «Надеюсь, Роналду и Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7»

Экс-чемпион UFC поблагодарил MЮ за именную футболку

Хабиб Нурмагомедов / фото - Instagram Нурмагомедова

Непобежденный экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил в подарок именную футболку от «Манчестер Юнайтед». В своем Instagram Нурмагомедов поблагодарил «Дьяволов» за подарок, а также обратился к Криштиану Роналду и Дэвибу Бекхэму, которые играли в МЮ под тем же 7-м номером.

«Для меня большая честь посетить этот легендарный стадион по приглашению легендарного футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Спасибо за теплый прием. Надеюсь, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7. Я не собираюсь потерять эту футболку, так что я повешу ее на стене в раме, на самом видном месте в моем доме».

Напомним, Сен-Пьер показал, как словить Нурмагомедова на удушающий.