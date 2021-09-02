Хабиб назвал ключ к победе над Макгрегором

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Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов (29-0) рассказал, за счет чего ему удалось победить экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-6).



В тот день у экранов был весь мир. Бороться мы умеем, драться мы умеем, но нужно собой обладать. Тогда я больше отдавал предпочтение психологии, чем своим физическим кондициям. Как соперник Конор очень хорош. Но если нас сравнивать как психологически устойчивых атлетов, то я намного сильнее.