Джон Фьюри: «Макгрегор копирует манеру поведения Тайсона»
Хабиб назвал ключ к победе над Макгрегором
Нурмагомедов даже физической подготовкой отдавал меньше предпочтения
2 сентября 22:38
Фото: bleacherreport.com
Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов (29-0) рассказал, за счет чего ему удалось победить экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-6).
Один из главных ключей к успеху – терпение и беспристрастность. Конор бьет очень хорошо, но в этом бою я был на другом уровне, нежели он. В ментальной составляющей. Не играло тогда роли, кто сильнее бьет.
В тот день у экранов был весь мир. Бороться мы умеем, драться мы умеем, но нужно собой обладать. Тогда я больше отдавал предпочтение психологии, чем своим физическим кондициям. Как соперник Конор очень хорош. Но если нас сравнивать как психологически устойчивых атлетов, то я намного сильнее.
Напомним, что отец Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) заявил, что Макгрегор скопировал манеру поведения «Цыганского короля».
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