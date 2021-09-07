Хабиб назвал ринг-герлз самыми бесполезными людьми в ММА. Одна из красоток ему жестко ответила

Девушка хочет, чтобы ее труд уважали

Тема дня

Арианни Селесте и Хабиб Нурмагомедов / Фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на одной из пресс-конференций в Москве ответил на вопрос по поводу необходимости присутствия ринг-герлз во время поединков. По его словам, работа этих девушек – самая бесполезная во всем промоушене.

«Я не хочу никого обидеть, но ринг-герлз – самый ненужные люди в смешанных единоборствах. В чем их задача? У меня возник такой вопрос. По телевизору и так можно увидеть, что начался второй раунд. Я осознаю, что это исторический момент, но и в истории было немало ошибок. Мы изучаем ее, чтобы избежать ошибок в будущем. Именно поэтому я считаю ринг-герлз бесполезными. Это мое мнение».

За это мнение его уже успел потроллить в своих соцсетях Конор Макгрегор.

Одна из самых известных девушек в этой сфере Арианни Селесте ответила бывшему чемпиону очень жестко и заявила, что заставит его себя уважать.

«Я проработала более 15 лет в этой сфере и научилась не обращать внимание на подобные заявления. Мы не просто ринг-герлз, мы тратим время на то, чтобы продвигать UFC и радовать фанатов промоушена, принимая участие в турне по всему миру. Я сумела стать финансово независимой женщиной, которая не боится рисковать и строить свое будущее. Ты можешь называть нас бесполезными, но люди, потратившие столько же сил, сколько и я, просто пропустят эти слова мимо ушей. Я могу тебе не нравится, но ты будешь меня уважать».

Недавно на Хабиба хотел наброситься фанат, но ему повезло избежать столкновения.