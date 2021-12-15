Хабиб не хочет, чтобы его MMA-промоушен называли российским

Нурмагомедов хочет создать мировую организацию





Хабиб Нурмагомедов / Фото: UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе и владелец организации Eagle MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал о подписании Кевина Ли и о том как хочет называть свою организацию.

«Здорово, что Кевин Ли переезжает к нам, в Майами. Я бы не хотел, чтобы Eagle FC называли промоушеном из России. Теперь это мировой промоушен с главным офисом в Майами. Я очень рад, что все эти ребята с нами – Сергей Харитонов, Кевин Ли, Тайрон Спонг, Рашад Эванс, Ренан Барао, Рей Борг. В последние пару недель мы подписали много бойцов. И впереди у нас много хороших новостей, в 2022-м».

Напомним, ранее стало известно о подписании контракта промоушена Хабиба с Кевином Ли.