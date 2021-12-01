Хабиб: «Оливейра чрезвычайно опасный оппонент для Порье»
Хабиб дал пару советов Порье перед его боем против Оливейры
Бывший чемпион – о предстоящем титульном поединке
19:55
Хабиб Нурмагомедов / фото - Instagram бойца
Непобежденный экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал пару советов своему бывшему сопернику Дастину Порье (28-6) перед его титульным поединком против действующего чемпиона дивизиона Чарльза Оливейры (31-8). Цитирует Нурмагомедова портал ESPN.
«Тебе нельзя идти в красную зону Оливейры. Это парень настоящий финишер, он очень опасен. Думаю, если Дастин Порье затащит его в глубокие воды, как сам об этом нам говорит, тогда он одержит победу. Но если он поспешит, тогда, я думаю, у Чарльза Оливейры будет шанс».
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