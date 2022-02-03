Хабиб Нурмагомедов о бое с Джейком Полом: «Мне хватит нескольких минут»

Хабиб Нурмагомедов / Фото: ufc

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в эфире подкаста Full Send Podcast прокомментировал слова Джейка Пола (4-0, 3 КО) о желании провести с ним бой по правилам ММА.



Да ладно, Джейк Пол. Нет, я сомневаюсь, что мы будем драться. В ММА мне хватит нескольких минут. Вы думаете, что он сможет драться со мной? В любом случае, он немного запоздал, поскольку я завершил карьеру.

Но мы можем подумать об этом. Я смотрел какие-то записи его спаррингов – ему нужно очень много учиться В боксе он умеет бить. В боксе он неплох. Все могут боксировать, но никогда не сможете бороться, это совсем другое.

Если Пол хочет, мы можем дать ему шанс, подписать его, заплатим ему. Посмотрим».