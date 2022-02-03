Хабиб Нурмагомедов о бое с Джейком Полом: «Мне хватит нескольких минут»
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в эфире подкаста Full Send Podcast
прокомментировал слова Джейка Пола (4-0, 3 КО) о желании провести с ним бой по правилам ММА.
«Пол никогда не дрался в ММА, у него нет опыта, но если хочет, то мы можем дать ему шанс, можем подписать его.
Да ладно, Джейк Пол. Нет, я сомневаюсь, что мы будем драться. В ММА мне хватит нескольких минут. Вы думаете, что он сможет драться со мной? В любом случае, он немного запоздал, поскольку я завершил карьеру.
Но мы можем подумать об этом. Я смотрел какие-то записи его спаррингов – ему нужно очень много учиться В боксе он умеет бить. В боксе он неплох. Все могут боксировать, но никогда не сможете бороться, это совсем другое.
Если Пол хочет, мы можем дать ему шанс, подписать его, заплатим ему. Посмотрим».
Напомним, ранее Джейк Пол назвал гонорар, за который готов подраться с Хабибом.
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