Харитонов подписал контракт с промоушеном Хабиба и подерется со Спонгом
Хабиб Нурмагомедов стал футбольным агентом
Также россиянин будет открывать футбольные школы с Кларенсом Зеедорфом
14 декабря 22:50
Хабиб Нурмагомедов / Фото: AP
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов открыл собственное футбольное агентство.
«Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с Кларенсом Зеедорфом. Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов.
У нас еще идет работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства. Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты».
Напомним, ранее Хабиб заявил, что Левандовски должен был бы получить золотой мяч, а не Месси.
Комментарии 0