Хабиб Нурмагомедов стал футбольным агентом

Хабиб Нурмагомедов / Фото: AP

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов открыл собственное футбольное агентство.



У нас еще идет работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства. Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты».