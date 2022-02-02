У Джейка Пола заявили о лжи Хабиба Нурмагомедова
Хабиб обменялся любезностями с Тайсоном Фьюри
Россиянин отметил, что они с британцем «настоящие»
02 февраля 17:48
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов
в Instagram обменялся любезностями с чемпионом мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Сначала Фьюри похвалил россиянина за своевременный уход из спорта.
Затем Хабиб ответил Тайсону:
«Настоящий видит настоящего»
Напомним, ранее видеоблогер Джейк Пол назвал гонорар, за который согласится подраться с Хабибом.
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