Хабиб обменялся любезностями с Тайсоном Фьюри

Россиянин отметил, что они с британцем «настоящие»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram обменялся любезностями с чемпионом мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).



Сначала Фьюри похвалил россиянина за своевременный уход из спорта.

Затем Хабиб ответил Тайсону:

«Настоящий видит настоящего»

Напомним, ранее видеоблогер Джейк Пол назвал гонорар, за который согласится подраться с Хабибом.