Легенда UFC: «Вот этот парень мог бы побить Хабиба Нурмагомедова»
Хабиб подписал еще одного экс-бойца UFC
Ппромоушен дагестанца продолжает усиливать свою организацию новыми бойцами
17:59
28-летний американский боец Импа Касанганай (9-2) подписал контракт с промоушеном бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова
– Eagle FC, сообщает MMAJunkie.
Касанганай дебютирует в Eagle FC на турнире 11 марта, в весовой категории до 74,8 кг. Отметим, что тот турнир возглавит бой между Кевином Ли и Диего Санчесом.
Касанганай провёл четыре боя в UFC, в которых выиграл у Маки Питоло и Саши Палатникова и потерпел досрочные поражения от Хоакина Бакли и Карлстона Харриса.
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