Хабиб подписал еще одного экс-бойца UFC

Ппромоушен дагестанца продолжает усиливать свою организацию новыми бойцами

28-летний американский боец Импа Касанганай (9-2) подписал контракт с промоушеном бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова – Eagle FC, сообщает MMAJunkie.



Касанганай дебютирует в Eagle FC на турнире 11 марта, в весовой категории до 74,8 кг. Отметим, что тот турнир возглавит бой между Кевином Ли и Диего Санчесом.

Касанганай провёл четыре боя в UFC, в которых выиграл у Маки Питоло и Саши Палатникова и потерпел досрочные поражения от Хоакина Бакли и Карлстона Харриса.