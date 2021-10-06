«Теперь пожинаю плоды в отставке». Хабиб Нурмагомедов – о решении завершить карьеру
Хабиб пожелал удачи Фьюри в предстоящем поединке с Уайлдером
«Цыганский король» решил ответить на пост «звездный» пост чемпиона UFC
14:08
Хабиб Нурмагомедов / Фото - RTЭкс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО), которому предстоит провести третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Фьюри отреагировал на фото Хабиба в Instagram с португальской звездой футбола Криштиану Роналду, написав:
«Легендарная связь».
На что Хабиб ответил:
«Удачи в эти выходные».
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября.
Накануне Атлетическая комиссия штата Невада внесла изменения в судейский состав, который будет обслуживать поединок супертяжеловесов.
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