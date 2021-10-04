Хабиб: «Махачев сломает Оливейру. Я говорю так не потому, что он мой брат»
Хабиб рассказал, как чуть не подрался с тысячей пьяных фанатов «Ливерпуля»
Нурмагомедов считает, что фанатам не понравилось его фото с Фергюсоном
17:37
Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com
Бывший-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал YouTube-каналe
Islam Channel об опасности, которая возникла для него после матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
«Когда я вышел с «Энфилда», то попал в толпу фанатов «Ливерпуля». Меня окружила тысяча пьяных болельщиков, но я готов был дать им бой.
За день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Это был опасный момент для меня».
Напомним, ранее Хабибу подарили именную футболку «Манчестер Юнайтед».
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