Хабиб не хочет, чтобы его MMA-промоушен называли российским
Хабиб рассказал, когда Махачев подерется с Оливейрой
Нурмагомедов сообщил, при каких условиях этот бой состоится
17:05
Хабиб Нурмагомедов / Фото: РИА Новости
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о ситуации в легком весе для своего друга Ислама Махачева. Слова «Орла» приводит ESPN.
«Бой Махачев – Оливейра будет очень интересным. Это при улови, что они выиграют в своих следующих боях. Если они победят то подерутся в конце 2022 года. Это будет отличный поединок, который будет немного напоминать противостояние Тони Фергюсон – Хабиб.
Они оба сейчас на победной серии. У Оливейры десять побед подряд и если Ислам выиграет, то тоже выйдет на серию из десяти побед, а у Чарльза будет 11. Это будет отличный бой как для них, так и для UFC.
Я хочу, чтобы они оба победили и подрались в конце следующего года. Но я хочу вам дать совет – не забывайте о Джастине Гетжи. Этот парень очень хорош».
Напомним, Махачев 27 февраля проведет бой с Бенеилом Дариушем.
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