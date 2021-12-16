Хабиб рассказал, когда Махачев подерется с Оливейрой

Хабиб Нурмагомедов / Фото: РИА Новости

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о ситуации в легком весе для своего друга Ислама Махачева. Слова «Орла» приводит ESPN.



Они оба сейчас на победной серии. У Оливейры десять побед подряд и если Ислам выиграет, то тоже выйдет на серию из десяти побед, а у Чарльза будет 11. Это будет отличный бой как для них, так и для UFC.

Я хочу, чтобы они оба победили и подрались в конце следующего года. Но я хочу вам дать совет – не забывайте о Джастине Гетжи. Этот парень очень хорош».