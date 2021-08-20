Хабиб: «Весогонка никак не повлияла на мое решение о завершении карьеры»
Хабиб: «С Чимаева ничего спрашивать не буду. Пожелаю ему удачи»
Бывший чемпион UFC – о словах непобежденного шведского проспекта
16:21
Хабиб Нурмагомедов / Фото - IntagramЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова непобежденного шведского полусредневеса Хамзата Чимаева (9-0), который в одном из интервью сказал, что «порвет» россиянина.
«С людей я что-то спрашивать не буду. У каждого есть свое мнение. И знаете, этот возраст, когда я пытался с каждого что-то спрашивать... Я уже перешел его. Я и молодежи советую, чтобы они не совершали тех ошибок, которые я совершал. С людей я что-то спрашивать не буду. Пожелаю ему удачи. Будем болеть за всех наших ребят, которые будут в Абу-Даби драться, а их будет очень много».
Накануне Нурмагомедов сообщил, что приобрел акции американского промоушена UFC.
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