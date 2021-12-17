Порье – о потенциальном поединке с Диасом: «Это было бы здорово»
Хабиб сделал предложение Порье подписать контракт с Eagle FC
Легендарный боец намерен заманивать в промоушен звезд ММА
07:58
Дастин Порье / Фото - sportsmax.tvЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов в интервью ESPN ММА заявил, что желает заманить топового американского легковеса Дастина Порье (28-7) в свой промоушен Eagle FC.
«Дастин, позвони мне. Я собираюсь подписать Дастина Порье в Eagle FC, в новый 165-фунтовый дивизион... или же он может драться в 170-ти. Это очень непросто сбрасывать до 155-ти. Хоть он всегда делал вес. Но в 165-фунтах ему будет куда лучше. Если UFC отпустят его, то Хабиб и Eagle FC всегда рядом. Мы подпишем его и будем совместно заниматься благотворительностью. Давай, Дастин, просто позвони мне, ты знаешь номер моего менеджера».
Напомним, в своем последнем бою Порье проиграл Чарльзу Оливейре и упустил шанс завоевать чемпионский титул легкого веса.
Ранее организация Хабиба Eagle FC объявила о заключении контрактов с такими известными бойцами, как Кевин Ли, Рашад Эванс и Тайрон Спонг.
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