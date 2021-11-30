Хабиб: «Оливейра чрезвычайно опасный оппонент для Порье»
Хабиб сообщил, что сам устроил перепалку с Гэтжи в социальных сетях
Нурмагомедов объяснил свою позицию в конфликте
07:57
Хабиб Нурмагомедов / Фото: Stone Forest
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов
рассказал о своем конфликте в социальных сетях с Джастином Гэтжи.
«После нашего поединка мы ни разу не говорили с Джастином лично. Знаете, я уважаю Джастина, мне он нравится – отличный парень. В 2016-м году он помогал мне гонять вес перед моим поединком с Даррелом Хорчером. Последние пару дней весогонки он провел со мной, он тогда был чемпионом WSOF в легком весе. Очень классный парень.
Я просто сказал ему свое мнение о том, что Ислам больше заслуживает титульный бой. Безусловно, я понимаю, что Джастин очень зрелищный боец. Его прозвище «Хайлайт» говорит само за себя, но такое у меня мнение. Думаю, что если боец в UFC имеет серию из 9 побед, он должен драться за пояс.
Писал ли за меня твиты Али Абдель-Азиз? Нет, их написал я. Али бы никогда не написал такого Джастину, поскольку у них очень тесные отношения».
Напомним, Гэтжи считает, что не Нурмагомедов ему писал в социальных сетях, а его менеджер.
Комментарии 0