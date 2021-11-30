Хабиб сообщил, что сам устроил перепалку с Гэтжи в социальных сетях

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Stone Forest

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем конфликте в социальных сетях с Джастином Гэтжи.



Я просто сказал ему свое мнение о том, что Ислам больше заслуживает титульный бой. Безусловно, я понимаю, что Джастин очень зрелищный боец. Его прозвище «Хайлайт» говорит само за себя, но такое у меня мнение. Думаю, что если боец в UFC имеет серию из 9 побед, он должен драться за пояс.

Писал ли за меня твиты Али Абдель-Азиз? Нет, их написал я. Али бы никогда не написал такого Джастину, поскольку у них очень тесные отношения».