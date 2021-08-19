Сехудо: «Хабиб – самый доминирующий и скромный чемпион в истории»
Хабиб советует Фергюсону завершить карьеру
Нурмагомедов уверен, что в 38 лет уже нельзя драться
21:59
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон / Фото: usatoday.com
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции своего промоушена
заявил, что Тони Фергюсону (25-6) нужно завершить карьеру.
«Ему 38 лет, как он может драться? Дариуш, Оливейра, Геджи – все над ним доминировали. Я думаю, ему пора тормозить. В команде должны быть люди, которые должны тебя останавливать. Бои – это тяжелое дело, особенно когда ты в возрасте. Надо думать о будущем, не только о бойцовской карьере. Как ты будешь жить в свои 50-60?»
Напомним, Хабиб заявил, что не в восторге от Майка Тайсона.
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