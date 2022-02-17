Фьюри: «Я заинтересован в противостоянии с Нганну»
Хабиб советует Нганну остаться в UFC, если он хочет величия
При этом, Нурмагомедов советует Фрэнсису подраться с Фьюри в боксе, если ему заплатят 50-60 млн долларов
11:49
Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) высказался о гипотетическом поединке чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (17-3) и обладателя чемпионского титула в супертяжелом весе в боксе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова боксера приводит портал lowkickmma.com.
«Если они подерутся в UFC, то у Фьюри минимальные шансы. Но если говорить о боксе, то я не вижу бойца, способного хотя бы дотронуться к лицу Тайсона. Возможно, Александр Усик. Усик будет сложным испытанием для Фьюри.
Нганну? Думаю, что ему нужно остаться в UFC. Но если в боксе ему заплатят 50-60 млн, то ему стоит сделать это. Почему бы и нет? Я знаю, что Нганну ранее жил в Африке очень бедной жизнью, он не имел ничего. Поэтому, если кто-то готов заплатить ему больше денег, то нужно пойти и взять их.
Но если Фрэнсис хочет творить историю и стать величайшим тяжеловесом всех времен, то ему нужно остаться в UFC».
Напомним, ранееФьюри заявил, что он будет нацелен на бой с Нганну.
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