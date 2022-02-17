Хабиб советует Нганну остаться в UFC, если он хочет величия

Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) высказался о гипотетическом поединке чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (17-3) и обладателя чемпионского титула в супертяжелом весе в боксе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова боксера приводит портал lowkickmma.com.



Нганну? Думаю, что ему нужно остаться в UFC. Но если в боксе ему заплатят 50-60 млн, то ему стоит сделать это. Почему бы и нет? Я знаю, что Нганну ранее жил в Африке очень бедной жизнью, он не имел ничего. Поэтому, если кто-то готов заплатить ему больше денег, то нужно пойти и взять их.

Но если Фрэнсис хочет творить историю и стать величайшим тяжеловесом всех времен, то ему нужно остаться в UFC».