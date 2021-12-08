Хабиб: «У меня 60 на 40 в пользу Порье в бою с Оливейрой»

Нурмагомедов отметил, что Дастину лучше не бороться





Хабиб Нурмагомедов / Фото: РИА Новости

Экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на поединок между нынешним чемпионом Чарльзом Оливейрой (31-8) и претендентом Дастином Порье (28-6). Слова бывшего бойца приводит портал MMAFighting.com.



«У меня 60 на 40 в пользу Дастина из-за его кардио и сердца. Чарльз – очень и очень опасный противник, и прямо сейчас он стал настоящим чемпионом. У Оливейры девять побед подряд, он выиграл у Тони Фергюсона. Для меня это очень интересный поединок, но все отдаю свое предпочтение Дастину Порье. Оливейра – настоящий финишер, но если Дастин сможет утянуть его в глубокие воды, как говорил это ранее, то он победит. Если попытается бороться, то будут неплохие шансы на победу у Чарльза».

Напомним, поединок Оливейры и Порье состоится 12 декабря. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.