Кто же займет место Хабиба? Взгляд на бой, где Оливейра попробует финишировать Порье
Хабиб, Усман и Адесанья удостоились наград от World MMA Awards
Среди победителей – Намаюнас и Морено
13:25
Хабиб Нурмагомедов / Фото - goal.comОбнародованы имена обладателей премии World MMA Awards за 2021 год.
Удивительно, что среди победителей оказался россиянин Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру в ММА. Экс-чемпион UFC в легком дивизионе был удостоен награды награды за лучший сабмишен (бой против Джастина Гэтжи в 2020 году). Об этом сообщает официальный сайт World MMA Awards.
Победители в остальных номинациях:
Боец года – Камару Усман;
Боец года среди женщин – Роуз Намаюнас;
Прорыв года – Брендон Морено;
Интернациональный боец года – Исраэль Адесанья;
Бой года – Дейвисон Фигейреду против Брэндона Морено на турнире UFC 256;
Нокаут года – Хоакин Бакли против Импы Касанганая на турнире UFC Fight Night 179;
Тренер года – Тревор Уиттман.
А тем временем состоялось взвешивание участников турнира UFC 269: Оливейра – Порье.
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