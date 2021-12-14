Хабиб уверен, что Порье больше никогда не вернет прежнюю форму

Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com

Непобежденный экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции своей команды назвал причину поражения Дастина Порье (28-7) в поединке против Чарльза Оливейры (32-8).



В свое время «переключатель» щелкнул у таких людей, как Фрэнки Эдгар, Бенсон Хендерсон, Петтис, Конор, потом я… Все ушли. Сейчас время Чарльза Оливейры и Ислама Махачева, Бенеила Дариуша и Джастина Гэтжи. Они уйдут - придут другие. Чарльз Оливейра был лучше - задушил и ушел. Это такая карусель, никогда не остановится».