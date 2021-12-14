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Хабиб уверен, что Порье больше никогда не вернет прежнюю форму
Нурмагомедов также объяснил причину поражения Дастина
14 декабря 15:49
Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com
Непобежденный экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции своей команды назвал причину поражения Дастина Порье (28-7) в поединке против Чарльза Оливейры (32-8).
«Иногда смотришь на бойца и видишь, как он меняется. Говорю это близким: пока есть время, вам нужно быть активными, драться. И когда этот «переключатель» щелкнет, то потом больше уже никогда обратно не вернется. Я думаю, что у Порье он щелкнул.
В свое время «переключатель» щелкнул у таких людей, как Фрэнки Эдгар, Бенсон Хендерсон, Петтис, Конор, потом я… Все ушли. Сейчас время Чарльза Оливейры и Ислама Махачева, Бенеила Дариуша и Джастина Гэтжи. Они уйдут - придут другие. Чарльз Оливейра был лучше - задушил и ушел. Это такая карусель, никогда не остановится».
Напомним, ранее на UFC 269 Оливейре удалось задушить Порье в третьем раунде.
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