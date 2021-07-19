Чендлер высказался о вызове от протеже Хабиба
Хабиб уже не тот. Менеджер бойца показал его состояние после нескольких раундов
Нурмагомедов завершил карьеру и набрал вес
18:54
Хабиб Нурмагомедов / фото - Чемпионат
Менеджер бывшего чемпиона легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов показал актуальное фото бойца. По словам Ризвана, снимок был сделан после нескольких упорных раундов спаррингов и «Орел» на нем выглядит изнеможденным.
«После пары бешенных раундов».
Тони Фергюсон считает себя единственным бойцом, который победил россиянина, ни разу не встретившись с ним в октагоне.
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