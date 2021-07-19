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Хабиб уже не тот. Менеджер бойца показал его состояние после нескольких раундов

Нурмагомедов завершил карьеру и набрал вес
MMA
18:54
Хабиб уже не тот. Менеджер бойца показал его состояние после нескольких раундов
Хабиб Нурмагомедов / фото - Чемпионат

Менеджер бывшего чемпиона легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов показал актуальное фото бойца. По словам Ризвана, снимок был сделан после нескольких упорных раундов спаррингов и «Орел» на нем выглядит изнеможденным.

«После пары бешенных раундов».  


Тони Фергюсон считает себя единственным бойцом, который победил россиянина, ни разу не встретившись с ним в октагоне.

Антон Кривенко
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