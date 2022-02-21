Хабиб советует Нганну остаться в UFC, если он хочет величия
Хабиб: «В конце года Махачев должен подратьcя за титул чемпиона UFC»
Бывший чемпион UFC – о предстоящем своего друга с американцем Грином
13:07
Хабиб Нурмагомедов / Фото - freep.comЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ITS TIME поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Ислама Махачева (21-1) против американца Бобби Грина (29-12-1).
«Ислам очень опытен. Он очень хорошо справляется, как с весогонкой, так и с тренировками. Если выиграет Бобби Грина, то у него будет уже 10 побед подряд. У скольких бойцов UFC есть такая победная серия? На одной руке можно посчитать всех. Ислам один из лучших бойцов в мире сейчас. Плохо то, что он не подерется в Бенейлом. Нам очень хотелось этого боя. Но у Дариуша очень серьезная и тяжелая травма. Мы ему желаем удачи. И я думаю, что они с Исламом подерутся еще в будущем. Я думаю, что после Грина Ислам должен в конце года подраться за пояс».
«Бобби Грин – крепкий боец. У него большой опыт. Хорошо защищается от проходов в ноги. Недавно подрался, находится в форме. Он грамотно поступил, что попросил бой в 160 фунтах, чтобы много веса не гонять. Он в хорошей форме. С нашей стороны нет никакой недооценки. Он еще такой психологически устойчивый, крепкий парень».
Напомним, поединок между Махачевым и Грином состоится на турнире UFC Fight Night 202.
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