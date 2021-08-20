Хабиб советует Фергюсону завершить карьеру
Хабиб: «Весогонка никак не повлияла на мое решение о завершении карьеры»
Экс-чемпион UFC поделился воспоминаниями о карьере в ММА
13:59
Хабиб Нурмагомедов / Фото - nytimes.comЭкс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что во время своей карьеры в ММА получал удовольствие от сгонок лишнего веса перед поединками.
«Весогонка никак не повлияла на мое решение о завершении карьеры. Весогонка – вещь сложная, но она никогда не имела весомого значения в этом плане. Иногда я даже получал от нее удовольствие. Когда ты ставишь перед собой цель, идешь к ней и выполняешь, ты получаешь эйфорию, которую больше не можешь получить нигде. Весогонка, выход в клетку, поднятая рефери рука – никогда этого не забуду».
Накануне Нурмагомедов сообщил, что приобрел акции американского промоушена UFC.