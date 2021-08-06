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Хабиб: «Я никогда не вернусь в бои»

Бывший чемпион UFC категоричен в своем ответе
MMA
07:36
Хабиб: «Я никогда не вернусь в бои»
Хабиб Нурмагомедов / Фото - fightsports.tv
Экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов в интервью TMZ Sports в очередной раз заявил, что не намерен возобновлять карьеру в мешанных единоборствах.

«Я никогда не вернусь в бои. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Сейчас мне просто нравится, когда мои бойцы выигрывают свои поединки».


Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру после победы в поединке, который состоялся осенью 2020 года, над топовым американцем Джастином Гэтжи (22-3).

Накануне Хабиб высказался о предстоящем титульном поединке между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (30-0-1, 21 КО).
Владимир Кириченко
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Хабиб Нурмагомедов

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