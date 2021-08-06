Хабиб: «Давать Емельяненко хорошего соперника – это желать ему поражения. По моему мнению, соперник у него непростой»
Хабиб: «Я никогда не вернусь в бои»
Бывший чемпион UFC категоричен в своем ответе
07:36
Хабиб Нурмагомедов / Фото - fightsports.tvЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов в интервью TMZ Sports в очередной раз заявил, что не намерен возобновлять карьеру в мешанных единоборствах.
«Я никогда не вернусь в бои. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Сейчас мне просто нравится, когда мои бойцы выигрывают свои поединки».
Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру после победы в поединке, который состоялся осенью 2020 года, над топовым американцем Джастином Гэтжи (22-3).
Накануне Хабиб высказался о предстоящем титульном поединке между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (30-0-1, 21 КО).