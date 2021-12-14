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Хабиб: «Я отдал бы Золотой мяч Левандовскому или Бензема»
Россиянин считает Роберта лучшим футболистом в течение последних трех лет
14 декабря 18:46
Хабиб Нурмагомедов / Фото: Инстаграм
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в эфире Матч ТВ заявил, что не согласен с решением отдать Золотой мяч форварду ПСЖ Лионелю Месси.
«Думаю, что я отдал бы мяч Левандовскому или Бензема. Левандовски, как я думаю, в последние три года лучший в футболе. Посмотрите, что он делал: выиграл Лигу чемпионов, 120 голов забил (или больше) за два года. В этом году у него 65 голов. Вообще не помню таких достижений».
Напомним, ранее Хабиб, Камару Усман и Исраэль Адесанья удостоились наград от World MMA Awards.
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