Хабиб: «Я принял решение, но Дэйна не сдаётся меня вернуть»

Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) в интервью YouTube-каналу UFC Russia рассказал, что глава промоушена Дэйна Уайт до сих пор пытается его убедить возобновить карьеру.



Пару недель назад Абдель-Азиз сказал мне, что ему звонил Дэйна и спросил: «А почему Хабиб никогда не спрашивает, сколько я ему денег предложу?» Я ему ответил: «Ты у меня спрашиваешь?» Мне уже неинтересно это.

Я принял решение, но Дэйна не сдаётся. Даже весь офис UFC в Лас-Вегасе, где работают все люди, думает, что я себе набиваю цену. Что я закончил, но, если хотите переубедить, дайте денег. Есть ощущение, что они так думают. Но со временем они поймут».