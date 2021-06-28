UFC, имейте в запасе сумасшедший контракт. Хабиб может вернуться в октагон
Хабиб: «Я принял решение, но Дэйна не сдаётся меня вернуть»
Нурмагомедов рассказал, что ему неинтересно драться
12:37
Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) в интервью YouTube-каналу UFC Russia рассказал, что глава промоушена Дэйна Уайт до сих пор пытается его убедить возобновить карьеру.
«Если бы он был бойцом, то он бы никогда не сдавался. Его бы нокаутировали, он бы засыпал после удушающих. Но он до сих пор не сдаётся.
Пару недель назад Абдель-Азиз сказал мне, что ему звонил Дэйна и спросил: «А почему Хабиб никогда не спрашивает, сколько я ему денег предложу?» Я ему ответил: «Ты у меня спрашиваешь?» Мне уже неинтересно это.
Я принял решение, но Дэйна не сдаётся. Даже весь офис UFC в Лас-Вегасе, где работают все люди, думает, что я себе набиваю цену. Что я закончил, но, если хотите переубедить, дайте денег. Есть ощущение, что они так думают. Но со временем они поймут».
Напомним, ранее Хабиб отметил победу Василия Ломаченко над Масаеши Накатани.
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