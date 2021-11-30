Хабиб: «Никто и ничего не сможет сделать или сказать то, что вынудит меня вернуться»
Хабиб: «Я уважаю Гэтжи, но Махачев больше заслуживает титульного боя»
Бывший чемпион UFC отметил человеческие качества американца
19:22
Хабиб Нурмагомедов / Фото - mmafightingЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов (29-0) объяснил, почему он считает, что его соотечественник Ислам Махачев (21-1) больше заслуживает титульного поединка, чем американец Джастин Гэтжи (23-3).
Цитирует Хабиба ESPN.
«Неважно, в какой весовой категории – в легком, полутяжелой, в любой весовой категории в UFC, если у вас есть серия из девяти побед, вы должны драться за титул. Я уважаю Джастина, мне нравится этот парень. Он хороший человек. В 2016 году, когда я сбрасывал вес перед боем с Даррелом Хорчером, он помогал мне сгонять вес последние пару дней».
«Я просто поделился своим мнением. На мой взгляд, Ислам больше заслуживает титульного боя. Конечно, я понимаю, что Джастина очень любят зрители. Он настоящий хайлайт. Но мое мнение – это мое мнение».
Напомним, свой последний поединок Махачев провел на турнире UFC 267, где болевым приемом в 1-м раунде победил Дэна Хукера.
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