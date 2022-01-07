Дэйна Уайт: «Сомневаюсь, что Хабиб будет снова драться»
Хант вызвал на поединок Дэйну Уайта и бывших владельцев UFC
Марк также угрожает выиграть судебные иски у промоушена
07 января 19:32
Марк Хант / Фото: ufc
Ветеран тяжелого веса Марк Хант (13-14-1) в Instagram вызвал на поединок президента UFC Дэйну Уайта и бывших владельцев UFC братьев Фертита.
«Марк «Супер самоанец» против Дэйны «Паразита» Уайта и братьев Фертита. Пять раундов по правилам MMA. Это за то, что эти лузеры всю жизнь высосали из огромного количества бойцов.
Вы выиграете – я отзову иск. Выиграю я – вам придется заплатить всем бойцам, которых вы обманули с момента запуска UFC. Теперь скажите, кто готов заплатить за то, чтобы на это посмотреть?».
Напомним, ранее суд обязал Ханта выплатить UFC почти 400 тыс. долларов из-за проигранных исков.
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