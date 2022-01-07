Хант вызвал на поединок Дэйну Уайта и бывших владельцев UFC

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22:00 Бордо - Марсель 0:1 Окончен
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02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блу Джекетс 3:1 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Миннесота Уайлд 2:3 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Сан-Хосе Шаркс 2:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс 2:6 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс 4:1 Окончен
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс 6:5 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс 6:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс 7:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс 5:1 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 108:105 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Детройт Пистонс 118:88 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз 101:96 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс 106:89 Окончен
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18:00 Лилль - Лорьян : Перенесен
22:00 Ланс - Ренн -:- Запланирован
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19:30 Гранада - Барселона -:- Запланирован
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02:00 Каролина Харрикейнс - Калгари Флэймс 6:3 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Вашингтон Кэпиталз 5:1 Окончен
21:00 Даллас Старз - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Сан-Антонио Сперс 119:100 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс 109:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Юта Джаз 122:108 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардз 130:122 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс 106:130 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Миннесота Тимбервулвс 105:135 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз 121:111 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс 134:118 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерс 101:114 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
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16:00 Анже - Сент-Этьен : Перенесен
18:05 Нант - Монако -:- Запланирован
21:45 Лион - ПСЖ -:- Запланирован
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13:30 Венеция - Милан -:- Запланирован
17:30 Удинезе - Аталанта : Запланирован
17:30 Наполи - Сампдория -:- Запланирован
19:30 Дженоа - Специя -:- Запланирован
19:30 Рома - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Интер - Лацио -:- Запланирован
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17:15 Севилья - Хетафе -:- Запланирован
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18:00 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
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02:00 Монреаль Канадиенс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Колорадо Эвеланш - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
21:00 Сент-Луис Блюз - Даллас Старз -:- Запланирован
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Юта Джаз -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Майами Хит -:- Запланирован
19:00 Бруклин Нетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
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14:00 Киев-Баскет - Николаев -:- Запланирован

Хант вызвал на поединок Дэйну Уайта и бывших владельцев UFC

Марк также угрожает выиграть судебные иски у промоушена
MMA
07 января 19:32
Хант вызвал на поединок Дэйну Уайта и бывших владельцев UFC
Марк Хант / Фото: ufc

Ветеран тяжелого веса Марк Хант (13-14-1) в Instagram вызвал на поединок президента UFC Дэйну Уайта и бывших владельцев UFC братьев Фертита.

«Марк «Супер самоанец» против Дэйны «Паразита» Уайта и братьев Фертита. Пять раундов по правилам MMA. Это за то, что эти лузеры всю жизнь высосали из огромного количества бойцов.

Вы выиграете – я отзову иск. Выиграю я – вам придется заплатить всем бойцам, которых вы обманули с момента запуска UFC. Теперь скажите, кто готов заплатить за то, чтобы на это посмотреть?».

Напомним, ранее суд обязал Ханта выплатить UFC почти 400 тыс. долларов из-за проигранных исков.

Карен Агабекян
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