Хант вызвал на поединок Дэйну Уайта и бывших владельцев UFC

Марк Хант / Фото: ufc

Ветеран тяжелого веса Марк Хант (13-14-1) в Instagram вызвал на поединок президента UFC Дэйну Уайта и бывших владельцев UFC братьев Фертита.



Вы выиграете – я отзову иск. Выиграю я – вам придется заплатить всем бойцам, которых вы обманули с момента запуска UFC. Теперь скажите, кто готов заплатить за то, чтобы на это посмотреть?».