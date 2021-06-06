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Харитонов может подраться с Чейком Конго в Bellator
Россиянин получил предложение на бой летом
6 июня 18:06
Сергей Харитонов / Фото: РИА Новости
Ветеран смешанных единоборств из России Сергей Харитонов (30-7) может провести поединок в Bellator против французского тяжеловеса Чейка Конго (30-11-2). Об этом сообщили источники в команде россиянина.
«Предложение о бое против Конго есть. Сергей выступит летом против него, если будет допуск».
Отметим, ранее в Bellator отстранили Харитонова после драки с Адамом Яндиевым.
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