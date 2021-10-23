Тимоти Джонсон: «Очень хотелось бы поймать Федора крепким ударом»
Харитонов назвал фаворита поединка Емельненко – Джонсон
Бой в тяжелом весе состоится 23 октября на турнире Bellator 269
13:23
Сергей Харитонов / Фото - sportrbc.ruИзвестный российский тяжеловес Bellator Сергей Харитонов (30-8) с уверенностью заявил, что американец Тимоти Джонсон (15-7) является безоговорочным фаворитом поединка против легендарного бойца Федора Емельяненко (39-6).
«Фаворит – однозначно Джонсон. Он моложе, а в этом противостоянии возраст играет ключевую роль. Последний ли это бой Емельяненко, может, да, может, нет, надо спрашивать у самого Федора после боя».
Напомним, поединок между бойцами состоится 23 октября в главном событии турнира Bellator 269 в Москве.
Текстовую онлайн трансляцию главного поединка ивента смотрите на нашем сайте. Примерное начало – 22:00.
Превью боя Федор – Тимоти от сайта XSPORT.
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