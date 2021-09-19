Харитонов назвал свое условие для реванша с Александром Емельяненко

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 19
Сейчас 1
Сегодня 5
Завтра 4
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Челси 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ницца - Монако 2:2 Окончен
18:00 Марсель - Ренн 2:0 Окончен
21:45 ПСЖ - Лион 2:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Унион Берлин 4:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя 1:2 Окончен
19:00 Лацио - Кальяри 2:2 Окончен
21:45 Ювентус - Милан 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал 0:0 Окончен
17:15 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Окончен
22:00 Валенсия - Реал 1:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Кремень 4:1 Окончен
15:30 Агробизнес - Олимпик 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Ворскла - Минай 2:0 Окончен
19:30 Заря - Черноморец 3:0 Окончен
19:30 ФК Львов - Металлист-1925 0:0 Окончен
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Краматорск - Кременчуг 2:5 Окончен
17:00 Днепр - Рулав Одд 0:5 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Валенсия - Реал 1:2 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Сокол -:- Запланирован
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Интер -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Сассуоло -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 6) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Рулав Одд -:- Запланирован

Харитонов назвал свое условие для реванша с Александром Емельяненко

Если бой и состоится, то в Bellator

MMA
19 сентября 20:49
Харитонов назвал свое условие для реванша с Александром Емельяненко
Сергей Харитонов / Фото: Bellator

Российский тяжеловес Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова заявил, что готов провести реванш против Александра Емельяненко в Bellator.

«Верю ли я, что Александр Емельяненко вел переговоры с Bellator? Откуда я знаю? Я очень хотел выступить на турнире в Москве, но получил травму, и в Bellator ее видели. Как бы нельзя драться, не разрешат. Я с удовольствием подрался бы в октябре в России. Первый турнир Bellator – это серьезный ивент, очень много народу придет посмотреть. Я очень хотел выступить на турнире Bellator в Москве.

Если Bellator захочет провести бой с Емельяненко и организует его, то, конечно, тема нормальная. Я не против. Хочу, не хочу – у меня есть контракт, который меня обязывает».

Напомним, ранее Емельяненко заявил, что Харитонов проведет с ним два боя.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Емельяненко Сергей Харитонов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Александр Емельяненко избил российского блогера Тарасова
Александр Емельяненко избил российского блогера Тарасова
MMA
19 сентября 15:35
Емельяненко-младший проведет два поединка с Харитоновым. Одним ММА не ограничатся
Емельяненко-младший проведет два поединка с Харитоновым. Одним ММА не ограничатся
MMA
18 сентября 16:58
Официально. Харитонов проведет поединок с Мальдонадо на турнире PaRus FC
Официально. Харитонов проведет поединок с Мальдонадо на турнире PaRus FC
MMA
17 сентября 14:52
Исмаилов: «У Александра Емельяненко нет права драться со старшим братом Федором»
Исмаилов: «У Александра Емельяненко нет права драться со старшим братом Федором»
MMA
15 сентября 11:45
Ему столько никто и нигде не даст. Емельяненко рассказал, сколько Харитонов хотел за реванш с ним
Ему столько никто и нигде не даст. Емельяненко рассказал, сколько Харитонов хотел за реванш с ним
MMA
9 сентября 16:15
Александр Емельяненко назвал причину поражения от Исмаилова
Александр Емельяненко назвал причину поражения от Исмаилова
MMA
8 сентября 13:49

Новости: MMA

Харитонов назвал свое условие для реванша с Александром Емельяненко
Харитонов назвал свое условие для реванша с Александром Емельяненко
19 сентября 20:49
Куцелаба вызвал на бой Энтони Смита
Куцелаба вызвал на бой Энтони Смита
19 сентября 18:59
Результаты UFC Fight Night 192: Победы Энтони Смита, Куцелабы и Царукяна
Результаты UFC Fight Night 192: Победы Энтони Смита, Куцелабы и Царукяна
19 сентября 16:11
«Рамбл» Джонсон отказался от боя против Немкова. Ему нашли замену в Литве
«Рамбл» Джонсон отказался от боя против Немкова. Ему нашли замену в Литве
19 сентября 15:47
Александр Емельяненко избил российского блогера Тарасова
Александр Емельяненко избил российского блогера Тарасова
19 сентября 15:35
Результаты Bellator 266: Дэвис одержал победу над Ромеро раздельным решением судей
Результаты Bellator 266: Дэвис одержал победу над Ромеро раздельным решением судей
19 сентября 08:15
Йоэль Ромеро без шансов уступил Филу Дэвису. Как это было
Йоэль Ромеро без шансов уступил Филу Дэвису. Как это было
19 сентября 07:19
Порье назвал предстоящий поединок с Оливейрой самым сложным в своей карьере
Порье назвал предстоящий поединок с Оливейрой самым сложным в своей карьере
18 сентября 21:39
Энтони Джонсон не выйдет на поединок с Немковым. Bellator – в поисках нового соперника россиянина
Энтони Джонсон не выйдет на поединок с Немковым. Bellator – в поисках нового соперника россиянина
18 сентября 17:58
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
21
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
38
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости