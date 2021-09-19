Харитонов назвал свое условие для реванша с Александром Емельяненко

Сергей Харитонов / Фото: Bellator

Российский тяжеловес Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова заявил, что готов провести реванш против Александра Емельяненко в Bellator.



Если Bellator захочет провести бой с Емельяненко и организует его, то, конечно, тема нормальная. Я не против. Хочу, не хочу – у меня есть контракт, который меня обязывает».