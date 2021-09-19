Официально. Харитонов проведет поединок с Мальдонадо на турнире PaRus FC
Харитонов назвал свое условие для реванша с Александром Емельяненко
Если бой и состоится, то в Bellator
19 сентября 20:49
Сергей Харитонов / Фото: Bellator
Российский тяжеловес Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова заявил, что готов провести реванш против Александра Емельяненко в Bellator.
«Верю ли я, что Александр Емельяненко вел переговоры с Bellator? Откуда я знаю? Я очень хотел выступить на турнире в Москве, но получил травму, и в Bellator ее видели. Как бы нельзя драться, не разрешат. Я с удовольствием подрался бы в октябре в России. Первый турнир Bellator – это серьезный ивент, очень много народу придет посмотреть. Я очень хотел выступить на турнире Bellator в Москве.
Если Bellator захочет провести бой с Емельяненко и организует его, то, конечно, тема нормальная. Я не против. Хочу, не хочу – у меня есть контракт, который меня обязывает».
Напомним, ранее Емельяненко заявил, что Харитонов проведет с ним два боя.
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