Харитонов подписал контракт с промоушеном Хабиба и подерется со Спонгом
Харитонов подписал новый контракт с Bellator, но 28 января выступит в промоушене Хабиба
Ветеран ММА продолжает драться на всех фронтах
18:59
Сергей Харитонов / Фото - cdnimg.rg.ruИзвестный российский тяжеловес Сергей Харитонов (33-9) сообщил, что не разрывал контракт Bellator, несмотря на то, что 28 января выйдет в октагон на турнире промоушена Хабиба Нурмагомедова.
Правильно понимаю, что вы больше не боец Bellator, учитывая, что подписали контракт с фактически американской компанией?
«Я боец Bellator, перестаньте ерундой заниматься. Я боец Bellator. Просто мне предложили подраться в организации у Хабиба. Я согласился, заменил Силву».
Но ведь у Bellator есть правило: боец может драться в другом промоушене, но только не в США.
«Майами – это не США, Майами – это отдельная Америка (смеется). Майами – это другая страна. Это Америка, но другая Америка – наша».
В Bellator же контракты обычно на шесть боев рассчитаны. И я думал так: что вы провели шесть боев, а теперь ваш контракт истек.
«Я подписал новый контракт [с Bellator]».
Напомним, 28 января в рамках Eagle FC, который состоится в Майами, Харитонов выйдет в октагон с Тайроном Спонгом.
Комментарии 0