Конго задушил Харитонова, Сторли раздельным решением забрал победу у Широ на турнире Bellator 265
Харитонов сломал руку в поединке с Конго на турнире Bellator 265
Ветеран ММА был финиширован французом в конце второго раунда
09:14
Харитонов и Конго / Фото - mmajunkie.usatoday.comМенеджер российского ветерана ММА Сергея Харитонова (30-8), Юрий Фофанов, в своем Instagram прокомментировал поражение своего подопечного в поединке с французом Чейком Конго (31-11-2) в главном бою турнира Bellator 265.
«Серега, дружище, ты все равно лучший! Вернемся сильнее и всех порвем! Здоровья! К сожалению, бой проигран! Немного не хватило! Сергей сломал руку и уже не мог бить, соответственно и эффективно защищаться!».
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