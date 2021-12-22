Харитонов: «Я не бухарь, не алкаш, но могу себе позволить»

Сергей Харитонов / Фото: РИА Новости

Российский ветеран тяжелого веса Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова рассказал о своем образе жизни.



Возьмем Александра Шлеменко, который является сторонником здорового, правильного образа жизни. Молодец, флаг ему в руки. Но вспомните, что у нас было, когда действовал «сухой закон» в стране. Сколько перетравилось народу?!

Я не говорю, что нужно бухать по полной программе и валяться в луже. Я не бухарь, не алкаш, но могу себе позволить. И не вижу в этом ничего страшного.

Если людям запретить, то любой запретный плод всегда сладок. Я сам за здоровый образ жизни, но это не значит, что это нужно запретить полностью».