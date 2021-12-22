Харитонов подписал новый контракт с Bellator, но 28 января выступит в промоушене Хабиба
Харитонов: «Я не бухарь, не алкаш, но могу себе позволить»
Боец уверен, что запрет на распитие алкоголя только усугубит ситуацию
17:59
Сергей Харитонов / Фото: РИА Новости
Российский ветеран тяжелого веса Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова
рассказал о своем образе жизни.
«Не буду говорить, что не выпиваю. После боя могу спокойно выпить водки и коньяка. Могу с ребятами посидеть в баньке, попариться и выпить бутылку пива, когда не готовлюсь к боям. Не вижу в этом ничего страшного.
Возьмем Александра Шлеменко, который является сторонником здорового, правильного образа жизни. Молодец, флаг ему в руки. Но вспомните, что у нас было, когда действовал «сухой закон» в стране. Сколько перетравилось народу?!
Я не говорю, что нужно бухать по полной программе и валяться в луже. Я не бухарь, не алкаш, но могу себе позволить. И не вижу в этом ничего страшного.
Если людям запретить, то любой запретный плод всегда сладок. Я сам за здоровый образ жизни, но это не значит, что это нужно запретить полностью».
Напомним, ранее Харитонов подписал контракт на боя с Тайроном Спонгом.
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